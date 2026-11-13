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52% самарцев считают необходимым учиться минимум раз в год

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52% самарцев считают необходимым учиться минимум раз в год

В опросе технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.


52% самарцев являются сторонниками регулярного обучения: 31% опрошенных выступают за ежегодные курсы, 21% — за обучение несколько раз в год. Раз в 2—3 года обновлять знания готовы 20%, раз в 4—5 лет — 9%, раз в 6—10 лет — 3%. 5% уверены, что в их сфере ничего не меняется и учиться не нужно.

Женщины чаще мужчин говорят о необходимости постоянного обучения: 33% горожанок выбирают ежегодные курсы, 24% — несколько курсов в год (среди мужчин — 29 и 18%).

Чем моложе респонденты, тем чаще они настроены учиться регулярно: среди молодежи до 35 лет так считают 56%, в группе 35—45 лет — 51%, среди тех, кто старше 45 лет, — 49%. Молодые специалисты также чаще выбирают интенсивный режим — несколько курсов в год (26% против 16% среди старших).

Респонденты со средним профессиональным образованием чаще обладателей вузовских дипломов готовы проходить обучение несколько раз в год.

Среди горожан с зарплатой 100—150 тысяч рублей сторонников регулярного повышения квалификации больше, чем среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч или от 150 тысяч.

Среди представителей распространенных профессий больше всего приверженцев постоянного обучения (ежегодно или раз в несколько месяцев) среди главных бухгалтеров (77%), бухгалтеров (69%), маркетологов, менеджеров по работе с клиентами и менеджеров по продажам (по 65%), а также аналитиков (63%).
 

Время проведения: 2 октября — 5 ноября 2026 года

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