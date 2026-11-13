Тольяттинские полицейские разыскивают подозреваемого в грабеже

В отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился местный житель, который рассказал, что в одном из магазинов у него с неизвестным мужчиной произошел конфликт, в результате которого злоумышленник вырвал у него из рук сотовый телефон, после чего скрылся.

Полицейские опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали противоправные действия мужчины.

Ориентировку с приметами подозреваемого направили наружным службам полиции и в общественные организации правоохранительной направленности.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают оперативные мероприятия по установлению личности и розыску злоумышленника.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, волосы короткие.

Был одет: в толстовку, штаны и кроссовки чёрного цвета.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ У МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 93-45-27, 89171217216, 89179603285 или 112.