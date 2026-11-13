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В Самаре старые остановки на площади Революции заменят до конца 2026 года

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В Самаре старые остановки на площади Революции заменят до конца 2026 года

На площади Революции в Самаре установили старые остановочные конструкции без опор. Горожане выразили резкое недоумение по поводу появления ржавых объектов в историческом центре и обратились в редакцию «МК в Самаре».

Рабочие назвали это временной мерой. Администрация города официально подтвердила временный статус данных павильонов. Новые конструкции для этой площади изготавливаются по индивидуальному внешнему виду, который ранее выбрали жители. Полноценный монтаж завершится до конца 2026 года.

Временные островки безопасности необходимы для организации движения на время проведения работ. Муниципалитет гарантирует полное обновление инфраструктуры. Жителям рекомендуют проявить терпение до момента установки финальных архитектурных форм.

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