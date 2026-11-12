акция «Ночь на заводе» пройдет в Самаре

В пяти российских городах — Ростове-на-Дону, Челябинске, Санкт-Петербурге, Благовещенске и Самаре — впервые пройдет необычное профориентационное событие. Старшеклассники 8–11 классов вместе с родителями получат возможность посетить современные предприятия и познакомиться с востребованными профессиями.

Участники увидят производственные процессы изнутри, познакомятся с современным оборудованием и попробуют себя в роли специалистов под руководством наставников. Программа включает практические задания, командные квизы и встречи с молодыми сотрудниками.

Акция охватит предприятия сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения, металлургии, нефтехимии и пищевого производства. К инициативе присоединятся «Ростсельмаш», «Логика молока» и другие представители отечественной промышленности.

Особое внимание организаторы уделят участию родителей — совместные визиты помогут семьям осознанно подойти к выбору будущей профессии ребенка. Всего в мероприятиях примут участие около 500 школьников и их родителей, пишет Самарская газета.