В ДК «Россия» города Отрадного открылась выставка «Мир искусства»

Своими творческими работами поделились студенты специальностей «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Самарского областного училища культуры и искусств.

Экспозиция объединила самые разные направления и техники, отражая любовь молодых авторов к искусству и родному Самарскому краю.

Посетители выставки могут познакомиться с: дизайн-проектами, вдохновлёнными Самарой, книжными обложками и афишами; работами декоративно-прикладного искусства — росписью по дереву, росписью по ткани и гобеленом; живописными и графическими произведениями.

Каждая работа — это частичка творческого мира студентов, их индивидуальный взгляд, вдохновение и искренняя любовь к своему делу.

Выставка «Мир искусства» — прекрасная возможность открыть для себя новые имена, поддержать молодые таланты, увидеть свежий взгляд на классическое и современное искусство и почувствовать особую атмосферу творчества.

Приходите вдохновиться, познакомиться с работами молодых художников и дизайнеров.

Место: ДК «Россия», выставочный зал, г. Отрадный.

Когда: 9.11-29.11.2026

Вход: свободный (0+)

Фото: минкульт СО