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Набиуллина: россиянам нужно доступное жилье, а не доступная ипотека

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Набиуллина отметила, что льготные программы сделали ипотеку доступной для получателей, но эта выгода в значительной степени оказалась съедена ростом цен.

Россиянам нужна не доступная ипотека сама по себе, а доступное жилье, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

"А доступное жилье зависит не только от процентной ставки, но и от цены квадратного метра, и по сути дела того объема долга, который людям надо брать", — сказала она, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Набиуллина отметила, что льготные программы сделали ипотеку доступной для получателей, но эта выгода в значительной степени оказалась съедена ростом цен. Те же, на кого льготные условия не распространялись, просто столкнулись с падением доступности жилья.

После отказа от безадресной льготной ипотеки цены на жилье растут уже не так стремительно — они замедлились почти вдвое, добавила глава Центробанка.

Она обратила внимание на то, что за последние 12 месяцев выдача ипотеки составила 5,4 триллиона рублей — больше, чем в предыдущие два года.

 

Фото:  magnific.com

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