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"Крылья Советов" проиграли "Зениту" - 0:3

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В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Оренбург". Игра 14 тура Альфа-Банк РПЛ состоится в воскресенье, 8 ноября, в 15:00.

В 13 туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали санкт-петербургский "Зенит".

На 21 минуте встречи главный арбитр встречи Евгений Кукуляк после просмотра ВАР зафиксировал попадание мяч в руку Ферненадо Костанзе и назначит пенальти. Удар Александра Соболева с одиннадцатиметровой отметки Никита Кокарев парировал, и справился с добиванием от Максима Глушенкова, и счет остался прежним – 0:0.

Через пять минут за попадания мяча в руку Никите Чернову в ворота самарцев был назначен еще один пенальти, который Александр Соболев на этот раз реализовал – 0:1.

На 67 минуте Александр Соболев забил второй мяч в ворота "Крыльев" – 0:2.

На 73 минуте Артём Карпукас установил окончательный счет в матче – 0:3.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Оренбург". Игра 14 тура Альфа-Банк РПЛ состоится в воскресенье, 8 ноября, в 15:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

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