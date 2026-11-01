В Самаре в день матча "Крыльев Советов" и "Зенита" пустят дополнительный общественный транспорт

"Крылья Советов" сыграют с "Зенитом" в 13-м туре РПЛ на стадионе "Солидарность Самара Арена". Начало в 19:00.

Автобусы №№ 1 и 67 будут заезжать на стадион с 16:00 до 19:00 и после матча с 21:00 до 22:00. С 16:00 до 22:00 усилим все автобусные маршруты рядом со стадионом, а за движением трамваев №№ 5, 7, 22, 24 и 25 будет непрерывный контроль.

К 21:00 для болельщиков подадим дополнительный транспорт, в том числе низкопольный для маломобильных пассажиров:

трамваи №№ 5 и 7 отправятся от остановки "Самара Арена" по обычным маршрутам;

автобусы №№ 1 и 67 с дублера Московского шоссе поедут в город, а в сторону Крутых Ключей и Красной Глинки отправятся с остановки "Улица Дальняя";

автобусы №№ 34 и 41 с площадки у дублера Московского шоссе и улицы Алма-Атинской проследуют в центр по своим маршрутам. После матча транспорт будет отправляться по мере наполнения салонов, с небольшим интервалом.