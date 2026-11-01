В Чапаевске работает специализированная Детская библиотека «Калинушка»

Интересные факты о работе библиотеки:

Историческая уникальность.

Библиотека «Калинушка» была открыта в 1974 году и за все полвека своего существования она ни разу не переезжала, сохраняя верность своему месту и поколениям читателей. В августе 2024 года библиотека торжественно отметила свой 50-летний юбилей

Название, «привязанное» к адресу

Библиотека получила свое теплое и народное название «Калинушка» вовсе не из-за обилия калины вокруг, а из - за своего адреса: улица Калинина, дом 36 . Эта простая и милая ассоциация прижилась и стала официальным именем учреждения в 2011 году.

Необычные форматы работы

Для развития и вовлечения детей в мир чтения, познания и творчества реализуются следующие программы:

• программа «Слушая город» помогает ребятам познавать историю родного города;

• на программе «Открывая мир» участники отправляются в увлекательное путешествие по изучению окружающего мира и экологии;

• программа «8 книжных вечеров» помогает подросткам познакомиться с книгами, проверенными временем.

Создание детского центра «Библиомост» в 2027 году.

В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» детская библиотека «Калинушка» победила в конкурсе на создание Детского культурно - просветительского центра! Благодаря этому в 2027 году на базе «Калинушки» появится детский центр «Библиомостик» с современным книжным фондом и новейшим оборудованием.

Библиотека «Калинушка» — это яркий пример того, как детская библиотека может оставаться живым, технологичным и душевным культурным центром, воспитывая уже несколько поколений читателей города.

Фото: минкульт СО