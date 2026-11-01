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В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением Крестного хода ко Дню народного единства.

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4 ноября с 11:00 до 13:00 в историческом центре Самары ограничат движение транспорта, включая СИМ и велосипеды. Ограничения связаны с проведением Крестного хода ко Дню народного единства.

4 ноября с 11:00 до 13:00 в историческом центре Самары ограничат движение транспорта, включая СИМ и велосипеды. Ограничения связаны с проведением Крестного хода ко Дню народного единства.

Проезд будет закрыт на участках: — Волжского проспекта от улицы Маяковского до улицы Вилоновской; — Студенческого переулка от улицы Чапаевской до Волжского проспекта; — улицы Куйбышева от улицы Шостаковича до улицы Вилоновской; — улицы Вилоновской от Волжского проспекта до улицы Максима Горького; — улицы Максима Горького от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской и от улицы Венцека до улицы Комсомольской; — улицы Пионерской от улицы Максима Горького до улицы Водников.

С 16:00 3 ноября до 13:00 4 ноября на этих участках запретят остановку и стоянку транспорта. С 06:00 до 13:00 4 ноября также будет недоступна парковка на улице Венцека перед Речным вокзалом. Ограничения не распространяются на полицию, скорую помощь и пожарную охрану.

На время Крестного хода изменятся маршруты троллейбуса № 16 и автобусов № 11, 61, 88 и 261. Автобусы № 88 и 261 в сторону центра будут следовать только до площади Революции.

 

Теги: Самара

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