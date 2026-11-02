3 ноября в регионе днем  небольшой дождь, до +12°С

3 ноября в регионе ночью небольшая и переменная облачность, днем переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман.

Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1, -4°С, местами до -9°C, днем +7, +12°С.

Температура воздуха 3 ноября в Самаре ночью -1, +1°С, днем +8, +10°С.

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются;

Неблагоприятные метеорологические явления: высокая пожарная опасность лесов 4 класс.