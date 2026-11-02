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В СОУНБ напишут «Большой этнографический диктант»

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5 ноября в 10:30 СОУНБ станет площадкой проведения XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».

5 ноября в 10:30 Самарская областная универсальная научная библиотека станет площадкой проведения XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». (6+)

Любой желающий получит возможность проверить свои знания о традициях, языках, истории и культуре народов России.
Диктант вновь объединит миллионы людей разных национальностей под единым девизом «Народов много – страна одна!». Вопросы будут посвящены традициям и обычаям, национальной кухне, культуре и обрядам народов.

Участниками Диктанта могут стать жители Российской Федерации и других стран независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.
«"Большой этнографический диктант" – это не экзамен и не формальная проверка знаний. Это возможность открыть для себя многообразие нашей страны, осознать масштаб её исторического пути и понять, что именно уважение к традициям и культуре каждого народа составляет прочный фундамент нашего гражданского единства. Уверен, что для каждого участие в диктанте станет шагом к новым знаниям и поводом для гордости за Россию и её уникальное культурное многообразие», – подчёркивает Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей.

Акция приурочена к Году единства народов России и не ограничивается её пределами. Всего в 2026 году будет действовать более 2 тысяч офлайн-площадок по всему миру, принять участие онлайн можно будет из любой точки планеты на официальном портале национальнаяполитика.рф и на сайте мирэтно.рф.
Каждый участник акции в Самарской областной универсальной научной библиотеке получит сертификат сразу после написания Диктанта. Результаты станут известны 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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