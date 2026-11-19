В Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого состоялась встреча представителей региональной федерации тхэквондо ГТФ с министром спорта Самарской области Лидией Рогожинской.

Сборная Самарской области два года подряд завоевывает первое общекомандное место на чемпионате России, спортсмены региона являются победителями и призерами международных соревнований. Лидия Рогожинская вручила благодарственные письма министерства за вклад в развитие физической культуры и спорта Федерации тхэквондо ГТФ Самарской области и ее руководителю Валерию Беркову и старшему тренеру сборной России Павлу Калютичу. Члены федерации и спортсмены получили возможность задать министру волнующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы.

Фото: Максим Калинкин / минспорта СО