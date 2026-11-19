20 ноября 2026 года в рамках проведения Дня правовой помощи сотрудники ГУФССП России по Самарской области проведут в различных учреждениях ряд мероприятий, направленных на просветительскую деятельность различных категорий граждан. Сотрудники Службы ответят на вопросы по исполнению решения судов и соблюдения законных интересов граждан.

Судебные приставы прочтут лекции в Центре СВО г. Отрадный, в ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей — ИСКРА» в г. Сызрань, в ГКУ Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» городского округа Тольятти (коррекционный)», в Кошкинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Также в школах и техникумах г. Самары и Самарской области расскажут о правовой грамотности и работе в Службе судебных приставов.

Мероприятия направленные на повышение правовой грамотности населения пройдут также в Красноармейском, Приволжском, Челно-Вершинском, Шигонском, Кинель-Черкасском, Пестравском, Безенчукском, Клявлинском и Нефтегорском районах, в г. Октябрьске и г. Самаре. Узнать более подробную информацию можно в отделения судебных приставов по телефонам, указанным в на официальном сайте Главного управления, в разделе «Контакты».

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области