21 ноября в Самарском театре кукол состоится премьерный показ спектакля "Дюймовочка" (6+).



Театр представит притчу о самоопределении в огромном мире, которая перевернёт привычное представление о знакомой с детства сказке. Это проникновенное размышление о том, как важно слышать себя, когда весь мир настойчиво пытается решить за тебя, кем тебе быть. Удивительно красивая постановка: красочные декорации, выразительные куклы и магия театра, которая раскроет глубинный смысл знакомого сюжета.



«Многие воспринимают "Дюймовочку" как незамысловатую детскую сказку с чередой персонажей, однако работа над этим материалом открыла мне горизонты, которых я не могла и вообразить. Сказка обратилась посланием о самоопределении, поиске собственного пути, взрослении и обретении голоса — спектаклем для семейного просмотра, дающим пищу для размышлений и детям, и взрослым. В том и заключается непреходящая глубина сказки: с возрастом она раскрывается перед каждым новыми гранями, а ребёнок считывает тот пласт, которым сказочник бережно прикрывает сложные темы», - говорит режиссер спектакля Наталия Степаненко.



Постановка в одном действии, продолжительность 60 минут.



Режиссёр-инсценировщик Наталия Степаненко

Художник Наталья Штырц

Композитор Андрей Степаненко

Фото: минкульт СО