Судебные приставы установили автовладельца, который длительное время игнорировал финансовые обязательства по оплате услуги. В результате машина была арестована и отправлена на спецстоянку. Снять арест и забрать автомобиль мужчина сможет только после полного погашения задолженности.



Всего с начала ноября 2026 года в Самарской области с должников за услугу по обращению с ТКО взыскано свыше одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба Минприроды Самарской области.



Фото: ГУФССП России по Самарской области