По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 20 ноября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, гололед до 5 мм, на дорогах гололедица.

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:

- по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

- приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».