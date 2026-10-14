Трое пострадали в ДТП в Промышленном районе Самары

13 октября на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало десять человек, один из которых несовершеннолетний.

Так, по данным, собранным госавтоинспекторами в Промышленном районе Самары, в 08:45 55‑летний мужчина, управляя автомобилем Lexus NX300, двигался по 9-й Просеке, 2-й линии со стороны 3-й линии. В пути следования, при выезде на 9-ю Просеку, 5-ю линию по второстепенной дороге возле дома №38, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Skoda Kodiaq, под управлением 62-летнего мужчины, который двигался по главной. От удара Lexus отбросило на металлический гараж. Водитель Lexus и пассажир Skoda – 23-летняя женщина госпитализированы, водителю Skoda назначено амбулаторное лечение.