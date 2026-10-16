ДТП с мотоциклом произошло в Промышленном районе г. Самары

15 октября 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек, один погиб.

Одно из ДТП произошло в 14:55 в Промышленном районе г. Самары. 47-летний мужчина, управляя мотоциклом Kawasaki, в районе дома № 127 по Московскому шоссе, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Toyota RAV-4 под управлением 42-летнего водителя. С места ДТП водитель мотоцикла доставлен в лечебное учреждение. Ему назначено амбулаторное лечение.