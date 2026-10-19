Минцифры Самарской области определило лидеров среди чат-ботов в мессенджере MAX

По итогам сентября сформирован рейтинг наиболее востребованных виртуальных помощников, интегрированных в национальный мессенджер МАХ.



Лидером пользовательского спроса стал чат-бот МФЦ региона, обработавший 9 897 запросов.



В ТОП-3 также вошли:



интеллектуальный помощник «Самараэнерго», получивший 7 106 обращений от жителей;

сервис «Прямая линия Губернатора Самарской области», зафиксировавший 3 785 запросов.



Минцифры Самарской области планомерно расширяет спектр собственных цифровых сервисов и каналов доступа к ним.



Среди наиболее социально значимых цифровых решений для жителей региона являются чат-бот «Госуслуги Самарской области» (https://max.ru/gosuslugi_samregion_bot) и чат-бот МФЦ (https://max.ru/mfc_samregion_max_bot).

Фото: Минцифры Самарской области