В Самаре прошел юношеский турнир по следж-хоккею

В течение двух дней, 16 и 17 октября, в спортивном комплексе «Маяк» в Самаре проходил межрегиональный турнир по следж-хоккею среди детей на призы благотворительного фонда «Преобразование».

Участниками мероприятия стали более 100 человек – спортсмены и сопровождающие – в составе шести команд из пяти регионов России. В турнире сыграли следж-хоккейные команды «Ракета» (Самара), «Лада-следж» (Тольятти), «Танеко» (Нижнекамск), «Реванш» (Москва), «Зенит» (Красногорск, Московская область), «Метеор» (Кузнецк). Матчи проходили в формате 3х3.

- Инициатива стартовала в Самарской области пять лет назад. Тогда была создана команда «Ракета», а в 2023 году на средства президентского гранта был организован первый турнир. Цель его проведения – не столько выявление сильнейших, сколько развитие и адаптация детей с инвалидностью. Мы не ставим задачу воспитать спортсменов, но, если у кого-то получится, – будет здорово. Перспективные ребята есть. В прошлом году два хоккеиста «Ракеты» даже встречались с Президентом во время международного форума «Россия – спортивная держава». Это добавило им мотивации расти и развиваться в спорте – в качестве игроков или тренеров, - рассказала организатор турнира, исполнительный директор БФ «Преобразование» Анастасия Веселова.

В течение двух дней команды провели 15 матчей. По результатам двухдневных состязаний тольяттинская «Лада-следж» стала победителем, серебро – у московского «Реванша», бронза – у самарской «Ракеты».

Турнир прошел при поддержке правительства Самарской области в рамках проекта «Следж-хоккей как инклюзия для детей с инвалидностью», реализуемого при участии Фонда президентских грантов.

Проведение таких соревнований позволяет вовлечь в систематические занятия физкультурой и спортом детей с ограниченными возможностями здоровья, что отвечает целям государственной программы «Спорт России».

Фото: минспорта СО