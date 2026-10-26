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Полицейские Жигулевска присоединились к региональной акции «Школа безопасности для пенсионеров».

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Сотрудники полиции Отдела МВД России по г. Жигулёвску в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов провели профилактическую акцию «Школа безопасности для пенсионеров»

Сотрудники полиции Отдела МВД России по г. Жигулёвску в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов провели профилактическую акцию «Школа безопасности для пенсионеров».
В рамках акции полицейские рассказали гражданам о наиболее распространенных схемах дистанционного мошенничества, разъяснив, как распознать психологические уловки злоумышленников и призвали слушателей никогда не передавать посторонним лицам персональные данные и коды из смс-сообщений.
Кроме того, сотрудники полиции напомнили присутствующим правила перехода проезжей части и обратили особое внимание на риски, возникающие в осенне-зимний период.
Полицейские наглядно продемонстрировали гражданам, как правильно использовать световозвращающие элементы на верхней одежде и сумках, чтобы оставаться заметными для водителей в тёмное время суток и при плохой погоде.
В завершение мероприятия организаторы вручили участникам тематические памятки с инструкциями по кибербезопасности и световозвращатели, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

ГФото:   У МВД России по Самарской области

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