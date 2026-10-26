Полицейские Жигулевска присоединились к региональной акции «Школа безопасности для пенсионеров».

Сотрудники полиции Отдела МВД России по г. Жигулёвску в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов провели профилактическую акцию «Школа безопасности для пенсионеров».

В рамках акции полицейские рассказали гражданам о наиболее распространенных схемах дистанционного мошенничества, разъяснив, как распознать психологические уловки злоумышленников и призвали слушателей никогда не передавать посторонним лицам персональные данные и коды из смс-сообщений.

Кроме того, сотрудники полиции напомнили присутствующим правила перехода проезжей части и обратили особое внимание на риски, возникающие в осенне-зимний период.

Полицейские наглядно продемонстрировали гражданам, как правильно использовать световозвращающие элементы на верхней одежде и сумках, чтобы оставаться заметными для водителей в тёмное время суток и при плохой погоде.

В завершение мероприятия организаторы вручили участникам тематические памятки с инструкциями по кибербезопасности и световозвращатели, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

ГФото: У МВД России по Самарской области