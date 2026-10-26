В Самаре обсудили эффективные способы управления временем на лекции Российского общества «Знание»

Мероприятие прошло для сотрудников компании газовой отрасли. В качестве лектора Российского общества «Знание» выступила к.п.н., доцент, председатель Самарского регионального отделения Российского психологического общества Наталья Наумова. Она провела лекцию, посвященную эффективным способам управления временем, в рамках проекта Знание.Лекторий.

В ходе интерактивной лекции слушатели вместе с экспертом разобрали, почему управление временем становится основой успеха в личной и профессиональной жизни. Участники обсудили типичные препятствия, мешающие реализовать планы, такие как лень, усталость, страх ошибки и привычка откладывать дела на последний момент, и выяснили, что у каждой из этих проблем есть внутренняя причина, требующая осознанного подхода.

Лектор Общества «Знание» объяснила, что эффективное распоряжение временем помогает снижать стресс, повышать продуктивность и достигать поставленных целей, а также познакомила аудиторию с базовыми принципами, среди которых постановка осознанных целей, чередование активности и отдыха, расстановка приоритетов и анализ полученного опыта.

«Тайм-менеджмент — основа продуктивной жизни и эффективной работы. Навык сортировки дел по важности и срочности, оптимизация, систематизация и прогностическое мышление — залог успешной карьеры. А новые технологии — программирование и искусственный интеллект — могут быть как помощниками, так и врагами. Поэтому важно научиться правильно ими пользоваться, а также расставлять приоритеты и цели в своей жизни», — подчеркнула Наталья Наумова.

Практическая часть встречи позволила слушателям примерить инструменты, о которых рассказывала эксперт, на собственных примерах рабочих задач. Участники выполнили задание по отслеживанию уровня энергии в течение дня с помощью цветовых индикаторов, обсудили, какие ежедневные дела наполняют их энергией, а какие забирают силы, и получили бланки дневника продуктивности для недельного наблюдения за собой.

Отдельное внимание было уделено правилу Чирилло, известному как метод помидора, технике поедания лягушек для выполнения неприятных задач с утра и канбан-доске для визуального распределения нагрузки, что вызвало живой отклик у аудитории. В заключительной части лектор подчеркнула, что управлять своим временем на самом деле просто, главное захотеть и начать действовать.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».

Фото предоставлено пресс-службой Российского общества «Знание»