В САТОБ пройдет концертная программа «Моя единственная» из цикла «Музыка при свечах»

29 октября в 19:00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет концертная программа «Моя единственная» из цикла «Музыка при свечах». 12+

«Моя единственная» – образ той самой, знакомой по испанским романсам и серенадам, ради которой рождаются огненные ритмы, замирает сердце и обретают смысл все слова и мелодии. Но в шуме дней легко потерять свой внутренний голос. Он становится тише, прячется за чужими ожиданиями, за спешкой, за «надо».

Бархатный тембр меццо-сопрано Светланы Кашириной – сердце концерта. Теплота, глубина и выразительность её голоса раскроют страстные и лирические интонации музыки, а жгучие, огненные испанские ритмы гитары Валерия Ксенофонтова (солиста Самарской государственной филармонии) добавят программе особого темперамента. В диалоге с голосом и гитарой прозвучат скрипка Дмитрия Денисова, фортепиано Юлии Ставцовой и ударные Михаила Топалиди.

Пластику и движение воплотит в танце заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова. Визуальным акцентом программы станут картины тольяттинского художника Элеоноры Смуровой – они будут представлены в пространстве сцены и создадут особую атмосферу, дополняя музыку и танец цветом и формой.

Фото: пресс-служба САТОБ