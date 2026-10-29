Полицейские предупредили чапаевских пенсионеров о способах защиты от мошенников

Сотрудники полиции продолжают профилактическую работу, направленную на предупреждение мошенничеств в отношении граждан старшего возраста.

В рамках региональной акции «Школа безопасности для пенсионеров» сотрудники Отдела МВД России по г. Чапаевску встретились с посетителями группы дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания населения Юго-Западного округа.

Участковый уполномоченный полиции рассказал пенсионерам о распространённых схемах дистанционного мошенничества и объяснил, как распознать злоумышленников, представляющихся сотрудниками банков, медицинских, страховых и других организаций. Встреча прошла в формате диалога: участники делились случаями из жизни и задавали вопросы, на которые майор полиции дал подробные ответы. В завершение беседы пожилым людям раздали памятки с рекомендациями по защите от мошенников.

Полицейские призывают граждан сохранять бдительность при общении с незнакомцами по телефону и в интернете, не сообщать посторонним данные банковских карт и коды из СМС, а также передавать информацию о способах защиты от мошенничества своим близким, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области