«Земский доктор»: Врач-терапевт вернулась в родной Кинель-Черкасский район 

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 30 октября 2026 года вступило в силу постановление Правительства РФ, согласно которому сведения о заключенном договоре с туроператором или турагентом автоматически передаются туристам через портал Госуслуг.
Министерство туризма Самарской области:  о новых возможностях контроля при приобретении туров  
В воскресенье, 1 ноября, уборку проводили по адресу пр. Кирова, 321. Произвели уборку чаши дна и прилегающей территории от осоки, растительных и иных отходов.
Продолжаются работы по очистке городских озёр Самары
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Оренбург". Игра 14 тура Альфа-Банк РПЛ состоится в воскресенье, 8 ноября, в 15:00.
"Крылья Советов" проиграли "Зениту" - 0:3
Температура воздуха 3 ноября в Самаре ночью -1, +1°С, днем +8, +10°С.
3 ноября в регионе днем  небольшой дождь, до +12°С
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 3 ноября местами в Самарской области ожидается туман, с ухудшением видимости 500 метров и менее.
Ночью и утром 3 ноября в регионе ожидается туман
В понедельник, 2 ноября, на оперативном совещании в Правительстве Самарской области обсудили вопрос приватизации государственного и муниципального имущества. В этот перечень включаются объекты,
В регионе реализуют неиспользуемое имущество
В Правительстве Самарской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам повышения качества содержания и благоустройства территорий.
В облправительстве состоялось заседание рабочей группы по благоустройству территорий
5 ноября в 10:30 СОУНБ станет площадкой проведения XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».
В СОУНБ напишут «Большой этнографический диктант»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.56
-0.12
EUR 89.66
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения
В День народного единства Исторический парк «Россия - моя история» в Самаре приглашает на просветительский фестиваль
В гТольятти открылась молодежная карьерная точка Кадрового центра «Работа России»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Земский доктор»: Врач-терапевт вернулась в родной Кинель-Черкасский район 

288
В Кинель-Черкасской центральной районной больнице работает врач-терапевт Дария Хусаинова.

В Кинель-Черкасской центральной районной больнице работает врач-терапевт Дария Хусаинова. Она вернулась в родной район после окончания Самарского государственного медицинского университета и ординатуры по терапии.

Решение вернуться в Кинель-Черкасский район было осознанным: Дария Маратовна родом из села Александровка, и выбор больницы был связан с желанием быть ближе к дому.

"Коллектив и пациенты встретили тепло. Руководство больницы оказывает поддержку - при необходимости всегда можно обратиться с вопросом. Коллеги с большим опытом также помогают советами", - отметила врач.

Сегодня специалист ведёт приём как участковый терапевт - на её участке около 2000 человек, - а также работает в дневном стационаре.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами - важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
30 октября 2026, 18:25
Минздрав СО: врачи рассказали, какие правила следует соблюдать при задымлении и смоге
Если вы почувствовали недомогание из-за дыма или запаха гари — обратитесь за помощью в приёмные отделения медицинских учреждений. В экстренных случаях... Здравоохранение
854
Молодой специалист Дарья Бурова трудоустроилась в подразделение Красноярской центральной районной больницы в деревне Висловка.
30 октября 2026, 18:11
«Земский фельдшер»: в подразделении Красноярской ЦРБ работает молодой фельдшер
Молодой специалист Дарья Бурова трудоустроилась в подразделение Красноярской центральной районной больницы в деревне Висловка. Здравоохранение
1038
Научный коллектив НИИ нейронаук СамГМУ стал победителем конкурса Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами».
30 октября 2026, 13:25
Учёные СамГМУ получили грант Российского научного фонда на разработку ЭЭГ-биомаркера болезни Альцгеймера
Научный коллектив НИИ нейронаук СамГМУ стал победителем конкурса Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и... Здравоохранение
1067
Здравоохранение
В Кинель-Черкасской центральной районной больнице работает врач-терапевт Дария Хусаинова.
2 ноября 2026  17:35
«Земский доктор»: Врач-терапевт вернулась в родной Кинель-Черкасский район 
288
тольяттинские хирурги помогли беременной супруге участника СВО
2 ноября 2026  13:25
Тольяттинские хирурги помогли беременной супруге участника СВО
330
30 октября 2026  18:25
Минздрав СО: врачи рассказали, какие правила следует соблюдать при задымлении и смоге
855
Молодой специалист Дарья Бурова трудоустроилась в подразделение Красноярской центральной районной больницы в деревне Висловка.
30 октября 2026  18:11
«Земский фельдшер»: в подразделении Красноярской ЦРБ работает молодой фельдшер
1039
Научный коллектив НИИ нейронаук СамГМУ стал победителем конкурса Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами».
30 октября 2026  13:25
Учёные СамГМУ получили грант Российского научного фонда на разработку ЭЭГ-биомаркера болезни Альцгеймера
1068
26 и 28 октября в Новокуйбышевской центральной городской больнице и во Дворце культуры прошли выездные дни донора.
29 октября 2026  16:25
Жители Новокуйбышевска приняли участие в донорской акции
1010
В стационарном отделении медицинской реабилитации Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко продолжается развитие помощи пациентам с поражениями центральной и периферической нервной систем, а также костно-мышечной системы.
29 октября 2026  14:43
В Самарской больнице им. Семашко развивается реабилитация пациентов после инсульта
1037
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина провели женщине с ишемическим инсультом внутрисосудистую реканализацию церебральных артерий и сохранили качество жизни.
29 октября 2026  14:05
 Самарские врачи вернули речь пациентке с инсультом прямо на операционном столе
1041
Врач-невролог самарской больницы им. Н.А. Семашко Алия Муртазина:
28 октября 2026  20:13
Врач рассказала самарцам, как не допустить сосудистую катастрофу
1049
В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) впервые по квотам Минздрава России применён разработанный в СамГМУ биомедицинский клеточный продукт.
28 октября 2026  14:10
В Клиниках СамГМУ впервые в рамках выделенных квот Минздрава России применили CAR-T-терапию для лечения онкогематологических заболеваний
1488
Весь список
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Правительстве Самарской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам повышения качества содержания и благоустройства территорий.
2 ноября 2026  19:17
В облправительстве состоялось заседание рабочей группы по благоустройству территорий
253
Только за минувшую ночь над территорией России было перехвачено и уничтожено 212 вражеских БПЛА. Из них 46 сбиты в Самарской области.
2 ноября 2026  18:48
Только за минувшую ночь над территорией региона было перехвачено и уничтожено 46 вражеских БПЛА
280
В понедельник, 2 ноября, на оперативном совещании губернатор Вячеслав Федорищев дал поручения строительному блоку в части повышения эффективности работы по объектам социальной инфраструктуры.
2 ноября 2026  18:20
На совещании с губернатором Вячеславом Федорищевым обсудили строительство и ввод соцобъектов
266
В понедельник, 2 ноября, на оперативном совещании в областном Правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили реализацию плана мероприятий Года единства народов России в регионе.
2 ноября 2026  18:13
На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева обсудили реализацию плана Года единства народов России
281
На оперативном совещании Правительства Самарской области отдельное внимание было уделено вопросам внедрения искусственного интеллекта и процессам цифровизации.
2 ноября 2026  17:27
Цифровизацию в Самарской области будут оценивать по критериям эффективности и экономии
309
Весь список