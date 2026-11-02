«Земский доктор»: Врач-терапевт вернулась в родной Кинель-Черкасский район 

В Кинель-Черкасской центральной районной больнице работает врач-терапевт Дария Хусаинова. Она вернулась в родной район после окончания Самарского государственного медицинского университета и ординатуры по терапии.



Решение вернуться в Кинель-Черкасский район было осознанным: Дария Маратовна родом из села Александровка, и выбор больницы был связан с желанием быть ближе к дому.



"Коллектив и пациенты встретили тепло. Руководство больницы оказывает поддержку - при необходимости всегда можно обратиться с вопросом. Коллеги с большим опытом также помогают советами", - отметила врач.



Сегодня специалист ведёт приём как участковый терапевт - на её участке около 2000 человек, - а также работает в дневном стационаре.



Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами - важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Фото: минздрав СО