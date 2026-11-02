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В Самаре прошли городские соревнования по художественной гимнастике «Осенний листопад»

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29 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Чемпион» завершились ежегодные соревнования городского округа Самара по художественной гимнастике «Осенний листопад».

29 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Чемпион» завершились ежегодные соревнования городского округа Самара по художественной гимнастике «Осенний листопад». Мероприятие объединило более 200 юных спортсменок из 10 спортивных школ и клубов города.  
 
По итогам выступлений результаты распределились следующим образом. В 3 юношеском разряде золото досталось Есении Белогородцевой («СШОР 5»), серебряную награду получила Алена Сидорова (АНО ФСК «Аллегро»), бронзовую медаль завоевала Ева Курносова («СШОР 5»). Во 2 юношеском разряде первое место заняла Оливия Клинцова («СШОР 5»), второе место у Милы Маняковой (АНО ФСК «Аллегро»), третьей стала Василиса Тарских («СШОР 5»). В 1 юношеском разряде победу одержала Милана Абмолова («СШОР 5»), серебро получила Александра Федорова («СШОР 5»), бронзу взяла Екатерина Ярускова («СШОР 5»). В 3 спортивном разряде золотую медаль завоевала Юлия Бариева («Ай ю джи»), серебряную награду получила Ксения Дмитриева («Ай ю джи»), третье место досталось Юлии Бычининой («Ай ю джи»). Во 2 спортивном разряде первой стала Ксения Колесникова («СШОР 5»), второе место заняла Таисия Бойкина («СШОР 5»), бронзовую медаль получила Риана Иваева («СШОР 5»).  
 
С 10 ноября стартует набор в спортивные школы города Самары. С полным перечнем спортивных учреждений и секций можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского округа Самара:

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары.

Теги: Самара

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