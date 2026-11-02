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Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре прошел всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат победителей»

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31 октября 2026 года в Самаре на территории крытого футбольного манежа «Самара Арена» прошел всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат победителей».

31 октября 2026 года в Самаре на территории крытого футбольного манежа «Самара Арена» прошел всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат победителей». В фестивале приняли участие воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров, дети из многодетных семей и дети из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Проведение подобных мероприятий соответствует целям госпрограммы «Спорт России».
Мероприятие началось с торжественной церемонии открытия. Детей поприветствовали председатель попечительского совета благотворительного фонда «Ветер добрых перемен» Денис Игнатов, легендарный тренер московского Спартака и сборной России Олег Романцев, знаменитый советский вратарь Ринат Дасаев, первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.
Ринат Дасаев:
«Я не в первый раз участвую - по сути стал сотрудником этого проекта. Дети нуждаются в том, чтобы видеть звезд футбола. Этот проект мне напоминает проект «Кожаный мяч». Это первые шаги для ребят в большой футбол. Я сам прошел этот турнир, поэтому и ребятам желаю, чтобы они этот турнир отыграли хорошо».
Олег Романцев:
«Мы очень уважаем и любим это мероприятие! Ради таких эмоций стоит проводить эти турниры, стоит приезжать и общаться с детьми».
Алексей Черняев:
«Самое главное - это интерес к спорту, к возможностям для развития, который возникает у детей после таких мероприятий. Уверен, что дети по-настоящему проявят себя и получат истинное удовольствие от игры. Тем более, что турнир проходит на прекрасном объекте — крытом футбольном манеже, где хочется играть в футбол и заниматься спортом». 
Сразу после церемонии открытия была проведена жеребьевка. Восемь детских команд были поделены на 2 группы по 4 команды. Участниками стали команды «Крылья Ровесника» (Самара), «Стрела» (Тольятти), «Zov» (Самара), «Центр Фролова» (Самара), «Наши дети» (Самара), «Единство» (Тольятти), «Искра» (Сызрань) и «Дельфин» (Тольятти).
Призерами турнира стали «Наши дети», «Искра» и «Дельфин».
В рамках фестиваля прошло два «Звездных матча» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Со звездами футбола сыграли команды из детского спортивного клуба «Крылья Мечты» из Самары и из тольяттинского социально-реабилитационного центра «Гармония»

После завершения «Звездного матча» состоялся «Гала-матч», в рамках которого все дети играли в футбол против команды звезд спорта. Матч завершился вничью со счетом 3:3.

Все участники получили кубки, медали, автографы.

 

Фото предоставлены БФ "Ветер добрых перемен"

Теги: Самара

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