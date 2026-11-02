В Самаре прошел всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат победителей»

31 октября 2026 года в Самаре на территории крытого футбольного манежа «Самара Арена» прошел всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат победителей». В фестивале приняли участие воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров, дети из многодетных семей и дети из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Проведение подобных мероприятий соответствует целям госпрограммы «Спорт России».

Мероприятие началось с торжественной церемонии открытия. Детей поприветствовали председатель попечительского совета благотворительного фонда «Ветер добрых перемен» Денис Игнатов, легендарный тренер московского Спартака и сборной России Олег Романцев, знаменитый советский вратарь Ринат Дасаев, первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Ринат Дасаев:

«Я не в первый раз участвую - по сути стал сотрудником этого проекта. Дети нуждаются в том, чтобы видеть звезд футбола. Этот проект мне напоминает проект «Кожаный мяч». Это первые шаги для ребят в большой футбол. Я сам прошел этот турнир, поэтому и ребятам желаю, чтобы они этот турнир отыграли хорошо».

Олег Романцев:

«Мы очень уважаем и любим это мероприятие! Ради таких эмоций стоит проводить эти турниры, стоит приезжать и общаться с детьми».

Алексей Черняев:

«Самое главное - это интерес к спорту, к возможностям для развития, который возникает у детей после таких мероприятий. Уверен, что дети по-настоящему проявят себя и получат истинное удовольствие от игры. Тем более, что турнир проходит на прекрасном объекте — крытом футбольном манеже, где хочется играть в футбол и заниматься спортом».

Сразу после церемонии открытия была проведена жеребьевка. Восемь детских команд были поделены на 2 группы по 4 команды. Участниками стали команды «Крылья Ровесника» (Самара), «Стрела» (Тольятти), «Zov» (Самара), «Центр Фролова» (Самара), «Наши дети» (Самара), «Единство» (Тольятти), «Искра» (Сызрань) и «Дельфин» (Тольятти).

Призерами турнира стали «Наши дети», «Искра» и «Дельфин».

В рамках фестиваля прошло два «Звездных матча» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Со звездами футбола сыграли команды из детского спортивного клуба «Крылья Мечты» из Самары и из тольяттинского социально-реабилитационного центра «Гармония»

После завершения «Звездного матча» состоялся «Гала-матч», в рамках которого все дети играли в футбол против команды звезд спорта. Матч завершился вничью со счетом 3:3.

Все участники получили кубки, медали, автографы.

Фото предоставлены БФ "Ветер добрых перемен"