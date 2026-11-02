В Самаре на улице Ново-Урицкой столкнулись автомобиль Mazda 3 и мотоцикл Voge

Полицейские работали на месте дорожно-транспортного происшествия в Самаре

По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, сегодня в 08:50 мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем Mazda 3, двигался по улице Ново-Урицкой со стороны улицы Безымянной. В пути следования, при повороте налево на улицу Горную в направлении улицы 5-й переулок, допустил столкновение с мотоциклом Voge, под управлением мужчины 1991 года рождения, который двигался по улице Ново-Урицкой со стороны улицы Авиационной в направлении Безымянного переулка. От удара мотоцикл отбросило на тротуар.

Водитель мотоцикла госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области