«Ночь искусств» в САТОБ: концертная программа «Пульс времени»

4 ноября в 20:00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» пройдет концертная программа «Пульс времени». 12+

Художественный руководитель ансамбля современной музыки Шостакович Опера Балет Михаил Топалиди предлагает отказаться от классических партитур и отправиться в путешествие по самым острым краям современной академической музыки.

Концертная программа «Пульс времени» – это исследование звука как физического явления, где человеческий голос становится ещё одним перкуссионным инструментом, а ритм превращается в архитектуру. Четыре абсолютно разных взгляда на то, как звучит наше столетие:

• Джин Кошински «Sky songs» («Песни неба») для сопрано и ударных;

• Арнольд Шёнберг «Der Nachtwanderer» («Ночной странник») для малого барабана и сопрано;

•Жорж Бизе «Сегидилья» из оперы «Кармен», переложение для литавр и меццо-сопрано;

• Стив Райх «Double Sextet» («Двойной секстет»).

Участники концертной программы:

Мария Курьянова (сопрано); Светлана Каширина (меццо-сопрано);

Дмитрий Денисов (скрипка); Татьяна Эйрих (скрипка); Алёна Корнилова (виолончель); Никита Ходош (кларнет); Сергей Чеботаренко (труба); Александра Топалиди (ударные); Михаил Топалиди

Фото: пресс-служба САТОБ(ударные); Софья Камалитдинова (фортепиано); Юлия Ставцова (фортепиано).