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В регионе пройдет  V Всероссийский форум «Жить и воспитываться в семье»

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10 - 11 ноября 2026 года в Самаре на площадке Дворца спорта имени В.С. Высоцкого состоится V Всероссийский форум «Жить и воспитываться в семье».

10 - 11 ноября 2026 года в Самаре на площадке Дворца спорта имени В.С. Высоцкого состоится V Всероссийский форум «Жить и воспитываться в семье». Это масштабная федеральная площадка, на которой будут обсуждаться вопросы профилактики социального сиротства, укрепления института семьи и поддержки родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятие проводится по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.  (18+)
Форум решает одну из самых важных задач современного общества - сохранение кровной семьи. Система работает так, чтобы ребёнок не оказался в учреждении из-за кризиса в семье, и формирует новый подход в работе социальных служб. Вместо жёстких мер внедряется семьесберегающая модель: государство не забирает ребёнка, а протягивает руку помощи родителям. Обсуждаемые методы раннего выявления неблагополучия и адресной поддержки позволяют устранять проблемы на корню, пока они не переросли в трагедию.
Россия - огромная страна, и проблемы в регионах могут отличаться, поэтому форум выступает как единая точка сборки, где вырабатываются универсальные стандарты и межведомственные алгоритмы. То, что успешно работает в одном регионе, тиражируется на всю страну. Для НКО и экспертов это ещё и площадка для нетворкинга: здесь можно найти партнёров, привлечь внимание федеральных ведомств к своим инициативам и запустить инновационные социальные проекты, которые в будущем получат государственную поддержку.
В этом году Самара объединит представителей всех регионов страны. Среди них - уполномоченные по правам ребёнка, представители федеральных и региональных органов власти, специалисты профильных министерств и ведомств, руководители социально ориентированных НКО, ведущие эксперты социальной сферы, психологи и педагоги.
Программа форума охватывает весь спектр вопросов, связанных с сохранением семьи. Мероприятия пройдут в формате панельных дискуссий, стратегических сессий, мастер-классов и семинаров. Основные треки обсуждения: внедрение семьесберегающего подхода в работу профильных специалистов; межведомственное взаимодействие при сопровождении семей; поддержка родителей и работа с семьями, столкнувшимися с зависимостями; комплексная помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью; социализация подростков и профилактика девиантного поведения.
Напомним, что Самарская область - один из пилотных регионов специального проекта «Вызов», который реализуется в рамках стратегической программы «Дети в семье» по инициативе Марии Львовой-Беловой с 2024 года. За время реализации проекта в регионе на 23% сократилось количество детей, находящихся в социальных учреждениях: ребята стали жить в семьях, в том числе вернулись к кровным родителям. И проект, и форум решают одну из самых важных задач современного общества - сохранение семейной модели воспитания детей.

 

Фото - Минсоцдем Самарской области

Теги: Самара

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