На чемпионате мира по универсальному бою сызранские спортсменки заработали комплект медалей

В Кемерово прошли чемпионат и первенство мира по универсальному бою, где в составе сборной России выступили четыре спортсменки из Сызрани - Анастасия Мартьянова, Дарья Осокина, Злата Жиганова и Полина Приданова.

На «Кузбасс-Арене» собрались представительницы 34 стран, но землячкам фактически не было равных: в их активе два золота, серебро и бронза.

Победу спортсменки посвятили Самарской области и России, а домой возвращаются в День народного единства.

Анастасия Мартьянова обыграла в финале соперницу из Испании и взяла золото первенства мира среди девушек 16-17 лет в весовой категории до 52 кг. Дарья Осокина стала чемпионкой мира среди юниорок 18-20 лет в той же весовой категории, и ей присвоили звание «Мастер спорта России». Злата Жиганова завоевала серебро у девушек 16-17 лет в категории до 57 кг, уступив лишь в упорном финале. Полина Приданова взяла бронзу чемпионата мира среди женщин.

Фото: Самарская область