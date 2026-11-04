Медведь забрался в жилой дом на севере Томской области, наелся и уснул на диване

Медведь в поселке Неготка на севере Томской области забрался в жилой дом, в котором в тот момент не было хозяйки, сломал холодильник, наелся и уснул на диване, рассказала РИА Новости глава Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова.

Инцидент произошел в поселке Неготка Каргасокского района в конце прошлой недели.

"Хозяйки не было: она в отъезде. И просто медведь залез в жилой дом. Он все там вывернул, окно выставил и все разбил. Холодильник разгрыз: что-то, видно, съестное нашел. Он так там все корябал кругом. Картины снял. И во время того, как он там бегал и все дергал, даже телевизор включился. Потом, видно, перекусил и спать лег на диван", — рассказала Гаврилова.

Она уточнила, что хищник в поисках съестного зубами и лапами "растерзал" весь холодильник, где, вероятно, были мясо и яйца, а также разломал стол и шкаф от гарнитура.

Утром, когда родственники женщины пришли протопить печь и накормить кошек, они услышали храп и обнаружили медведя спящим на диване.

Фото: pxhere.com