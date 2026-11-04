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В России почти вдвое вырос ущерб от экономических преступлений

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В России почти вдвое вырос ущерб от экономических преступлений

Материальный ущерб от экономических преступлений в России за январь—сентябрь 2026 года достиг 457,1 млрд рублей. Это почти на 191 млрд рублей больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из материалов МВД РФ.

По данным ведомства, который приводит «РИА Новости», за первые девять месяцев 2025 года ущерб от таких преступлений составлял 266,2 млрд рублей. При этом за восемь месяцев текущего года сумма оценивалась в 397,2 млрд рублей — за следующий месяц она увеличилась еще примерно на 60 млрд рублей.

С января по сентябрь 2026 года правоохранители выявили 95,2 тыс. преступлений экономической направленности. Это на 7,3% больше, чем за тот же период 2025 года, когда было зарегистрировано 88,7 тыс. таких правонарушений. Доля тяжких и особо тяжких преступлений составила 71,1%.

Общий материальный ущерб по предварительно расследованным и приостановленным уголовным делам за девять месяцев достиг 656,4 млрд рублей. Это на 42 млрд рублей превышает показатель за аналогичный период 2025 года.

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