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Детское пособие теперь могут не дать из-за поступления денег на карту

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Детское пособие теперь могут не дать из-за поступления денег на карту

С 1 апреля 2027 года при назначении единого пособия на детей в России начнут учитывать не только официальные доходы и имущество семьи, но и поступления на ее банковские счета. Общий объем поступлений на счета семьи за год не должен превышать ее годовой доход более чем в два раза. Нарушение этого условия может помешать получить пособие, пишет mel.fm.

При этом некоторые операции — например, переводы между родственниками и кредитные деньги — обещают исключить из расчета, если они подтверждены документами.

Новые правила предложил Минтруд. Проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения. До 1 апреля 2027 года данные о движении денег по счетам будут собирать в тестовом режиме: с 1 января по 31 марта их планируют анализировать, но не использовать для отказа в пособии. С апреля результаты проверки уже будут влиять на решение о назначении выплаты.

Как пояснили в министерстве, такой механизм сейчас действует в трех регионах — Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Теперь его предлагают распространить на всю страну.


Минтруд предлагает установить предельный объем поступлений на банковские счета семьи — не более двукратной суммы ее общего годового дохода. В расчет будут включать зарплаты, социальные пособия, премии, доходы от самозанятости и другие поступления.

В министерстве объясняют это так: допустимый лимит не должен превышать 200% общего годового дохода семьи. Например, если за год семья заработала и получила в виде социальных выплат 600 тысяч рублей, на ее счета за тот же период должно поступить не больше 1,2 млн рублей.

При этом речь идет не о том, что семье разрешат иметь на счетах только сумму, равную ее официальному доходу. Минтруд предлагает учитывать именно движение денег: общий объем поступлений может быть вдвое больше годового дохода. «Если общий объем поступлений на счета семьи меньше этой величины, то пособие будет назначено», — уточнили в ведомстве.

Однако в то же время это не означает, что соблюдение лимита автоматически гарантирует выплату. Семья по-прежнему должна соответствовать остальным условиям назначения единого пособия: нуждаться в поддержке по уровню дохода, проходить имущественную оценку и соблюдать требования к занятости взрослых членов семьи либо иметь уважительные причины для отсутствия заработка.


Минтруд отдельно перечислил операции, которые не должны увеличивать учитываемый объем поступлений. В частности, из расчета предлагают исключить:

переводы денег между членами одной семьи;
кредитные средства;
налоговые вычеты;
доходы от продажи имущества, если они подтверждены документами.
Это важная оговорка: поступление денег на счет не всегда означает, что семья получила новый доход. Например, один супруг может перевести другому деньги на общие расходы, человек может получить кредит или продать автомобиль. Такие операции сами по себе не должны становиться основанием для отказа в пособии.

Но для исключения некоторых поступлений потребуется документальное подтверждение. В случае продажи имущества Минтруд прямо оговаривает необходимость предоставить документы. Поэтому семьям, которые получают крупные переводы или проводят через счета деньги, не являющиеся их заработком, важно будет иметь возможность подтвердить происхождение средств.

При этом в министерстве обещают, что гражданам не придется заранее собирать справки о движении денег. Сведения о банковских операциях будут получать по каналам межведомственного взаимодействия — без отдельного обращения заявителя в банк.

Если кредитная организация не передаст необходимую информацию в установленный срок, человек сможет самостоятельно предоставить недостающие сведения. То есть полностью исключить участие самого заявителя в процессе проверки не получится: такая необходимость может возникнуть, если банк не ответит на запрос.


Внедрять систему планируют постепенно. С 1 января 2027 года данные о поступлениях на счета будут собирать и анализировать, но в первые три месяца они не повлияют на решение о назначении пособия. С 1 апреля результаты проверки станут одним из факторов при оценке нуждаемости семьи.


Проект постановления предусматривает и другое изменение. С 1 января 2027 года минимальный годовой заработок, необходимый для назначения единого пособия, предлагают увеличить с восьми до десяти МРОТ для каждого трудоспособного взрослого члена семьи.

Это требование не будет распространяться на людей, у которых есть объективные причины не работать или не иметь заработка. Минтруд перечисляет среди таких обстоятельств беременность, уход за ребенком младше трех лет, многодетность, заботу о близких с инвалидностью, собственную инвалидность и болезнь.

В исключения также включат безработных, если они зарегистрированы в кадровом центре. Перечень не закрытый: ведомство упоминает и другие обстоятельства, которые могут объяснять отсутствие заработка.

Таким образом, для получения пособия семьям придется учитывать сразу два изменения. С начала 2027 года вырастет минимальный заработок, который должен быть у трудоспособных взрослых, а с апреля при оценке нуждаемости начнут учитывать еще и поступления на банковские счета.

Подробнее на «Меле»: https://mel.fm/novosti/5276938-poluchit-detskoye-posobiye-stanet-slozhneye--mintrud-gotovit-novyye-pravila-proverki-oborotov-po-sch

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