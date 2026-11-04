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Молодежка Народного фронта провела для студентов МИР квиз ко Дню Народного Единства

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Молодежка Народного фронта провела для студентов МИР квиз ко Дню Народного Единства

В преддверии Дня Народного Единства команда Молодежки Народного фронта Самарской области организовала интеллектуально-развлекательное мероприятие для студентов колледжа Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка».

Мероприятие прошло под девизом «В единстве - наша сила!». Основной целью квиза стало не только проверка знаний истории, но и укрепление чувства патриотизма и осознание важности сплоченности народа.

Участникам предстояло ответить на вопросы, связанные с историей и традициями предстоящего праздника. Студенты активно включились в процесс, рассуждая на тему единства, взаимопомощи и культурного многообразия России. Атмосфера встречи была теплой и дружеской, а интеллектуальное состязание прошло на высоком эмоциональном подъеме.

«День Народного Единства - это не просто историческая дата, а важное напоминание о том, что сила страны - в людях, в их сплоченности и готовности поддерживать друг друга. Нам было важно не только проверить знания студентов, но и дать им возможность поразмышлять о единстве и принять участие в доброй акции "Письмо солдату". Мы рады, что ребята откликнулись так искренне и активно», - отметила координатор Молодежки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

По завершении игры каждый участник получил памятный подарок от Молодежки Народного фронта - стильный стикерпак. Однако мероприятие не ограничилось только развлечением и проверкой знаний. Студенты приняли участие в патриотической акции «Письмо солдату», написав искренние и теплые пожелания военнослужащим в честь праздника.

Организаторы отметили, что подобные встречи помогают молодому поколению лучше понимать исторические корни праздника и чувствовать свою сопричастность к общему делу.

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