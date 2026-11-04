В Самаре завершился финальный этап соревнований среди ветеранов «Команда молодости нашей»

В них приняли участие 162 человека в составе девяти команд, представлявших все районы города. Участники соревновались в шести дисциплинах: волейболе, беге на 1000 метров, настольном теннисе, шашках, шахматах и дартсе.

По итогам командного зачёта первое место занял Октябрьский район, второе — Советский, третье — Промышленный.

В личных соревнованиях победителями стали представители разных районов города. В дартсе отличились Ирина Дорошина и Евгений Новиков, в шахматах — Ирина Ушакова и Олег Левин, в беге на 1000 метров — Софья Щепеткова и Михаил Троценко, в настольном теннисе — Галина Никифорова и Игорь Ирлин, в шашках — Галия Мингазова и Владимир Кардымон.

Турнир является отборочным этапом для формирования сборной Самары. Лучшие участники представят город на областном чемпионате в следующем году.