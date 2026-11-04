В Самаре откроется выставка «Ностальгия по настоящему»

Самарское отделение Союза художников России приглашает на открытие выставки 6 ноября. (16+)



«Ностальгия по настоящему» - выставка-размышление о том, как в стремительном потоке времени художник и зритель ищут точку опоры.



Это ностальгия не по ушедшему, а по подлинному: по тому, что живо, честно и не поддается суете. В искусстве и творчестве такое настоящее - не дата, а состояние, когда линия, цвет и мысль совпадают с внутренним голосом автора.



Художник хочет оставить след - создать не просто работу, а нечто стоящее, что переживет мгновение и скажет больше, чем слова. В этом желании есть светлая грусть: стремление к глубине сегодня напоминает о великом, что уже было увидено и пережито раньше.



Зритель приходит с похожим чувством: он ищет в современном искусстве настоящее, но смотрит на него сквозь призму прошлого опыта и прежних сильных впечатлений. Так встречаются два взгляда - автора и зрителя, - и оба ищут убежище в настоящем моменте. И этот момент не пуст: он наполнен памятью, культурой, личным и общим.



В выставке примут участие 78 художников - членов Союза, в экспозиции будет представлено 150 работ: живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. Лучшее из последнего - то творчество, которое характеризует авторов сегодня и говорит от их имени.



И среди этих имен - старейшие и знаковые представители Самарского отделения СХР: Вячеслав Сухов, Вадим Сушко, Галина Суздальцева, Николай Ельцов, Николай Панфильцев, Алексей Бандура, Александр Бондаренко, Степан Карслян, Олег Рамодин, Владимир Романов, Петр Яценык. Вместе работами мэтров - произведения представителей нового поколения Союза, активной, действующей художественной силы творческой жизни региона.

Фото: минкульт СО