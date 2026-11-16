Все 49 муниципальных образований региона готовы к прохождению отопительного сезона 2026-2027 годов

Все 49 муниципальных образований Самарской области готовы к прохождению отопительного сезона 2026-2027 годов:

— 10 городских округов,

— 27 муниципальных районов,

— 12 городских поселений.



Администрации муниципалитетов получили паспорта готовности от Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. Об этом на оперативном совещании губернатора Самарской области сегодня, 16 ноября, доложил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань.



Из 49 муниципалитетов - 48 получили паспорта уровня «готов», один - «готов с условием».



Стоит отметить, что в прошлом году «готовыми с условием» были три муниципалитета: Отрадный, Жигулевск, Богатовский район.



Также паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2026-2027 годов получили от министерства энергетики Российской Федерации такие энергокомпании, как ПАО «Т Плюс», АО «Самарская сетевая компания» и ПАО «Россети Волга», сообщает пресс-служба минэнерго и ЖКХ Самарской области.

Фото: Минэнерго и ЖКХ Самарской области