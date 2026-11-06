Геопортал СНГ: новый шаг в развитии геоинформационных технологий

7 ноября отмечается День памяти военного парада в городе Куйбышеве в 1941 году. Проходивший 85 лет назад в запасной столице нашей Родины парад продемонстрировал всему миру внушительный военный потенциал страны в тяжелый военный период. Его отличительной чертой стал масштабный воздушный парад — единственный в тот день в СССР. В преддверии знаменательной даты члены Молодежного совета самарского Росреестра открыли для себя и своих друзей 23 памятника Великой Отечественной Войны, расположенных на территории родного города, используя Геопортал СНГ (https://cisgeo.info/).

Геопортал СНГ - первый межгосударственный проект стран Содружества в сфере пространственных данных. Цифровая платформа, введенная в эксплуатацию в 2026 году, обеспечила возможность работы с открытыми пространственными данными и доступ к 4 электронным сервисам для решения конкретных жизненных ситуаций в сфере туризма, образования, инвестиций и трудоустройства.

Проект реализуется в рамках деятельности отраслевого Межгоссовета СНГ и отраслевой Межгосударственной программы, утвержденной на заседании Совета глав правительств СНГ. Координатором проекта является Росреестр, обеспечивая организацию совместной работы и взаимодействие с профильными государственными структурами стран-участниц. Оператор информационной системы Геопортала СНГ - ППК «Роскадастр».

Данные на Геопортал СНГ поступают из информационных систем профильных ведомств стран-участниц проекта. Форматы обмена данными определяются соглашениями – сейчас они заключены с Беларусью, Киргизией и Таджикистаном. Планируется заключение меморандума с Казахстаном в целях наполнения и развития Геопортала СНГ.

Сегодня на Геопортал интегрированы электронные карты России и Республики Беларусь. В этом году планируется наполнение Геопортала открытыми данными на территорию Казахстана и Таджикистана в рамках двусторонних соглашений.

На данный момент на платформе размещено 48 базовых и тематических слоев, более 17 млн объектов - туристические маршруты, объекты культурного наследия, памятники Великой Отечественной войны, гостиницы, вузы, вакансии, инвестплощадки. На основе обратной связи от пользователей формируются разделы с наиболее востребованными данными.

Геопортал СНГ — важный шаг на пути к укреплению сотрудничества между странами. Этот проект позволяет не только улучшить качество управления земельными ресурсами, но и повысить доступность информации для граждан и бизнеса. Геопортал нацелен стать незаменимым инструментом для развития инфраструктуры и обеспечения безопасности в странах СНГ, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото подготовлено Управлением Росреестра по Самарской области