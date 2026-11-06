Подведены итоги конкурса «Лучший специалист в сфере закупок Самарской области – 2026»

В Самарской области подведены итоги V юбилейного регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист в сфере закупок Самарской области – 2026». Торжественная церемония награждения победителей состоялась 5 ноября 2026 года в Торгово-промышленной палате Самарской области.

Конкурс организован комитетом по организации торгов Самарской области с целью популяризации профессии специалиста по закупкам, повышения уровня профессионального мастерства и обмена опытом. Он собрал 50 представителей государственных и муниципальных учреждений, органов исполнительной власти и местного самоуправления региона.

В финале участники продемонстрировали не только узкоспециализированные знания, но и внимание, быстроту реакции, а также компетенции в вопросах финансовой грамотности.

По итогам конкурсных испытаний были определены и награждены абсолютные победители:

- 1-е место — Светлана Петросова, руководитель контрактной службы ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова»;

- 2-е место — Дмитрий Бесчасный, начальник отдела закупок — контрактной службы комитета записи актов гражданского состояния Самарской области;

- 3-е место — Ксения Таль, начальник отдела организации закупок ГКУ СО «Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Самарской области».

Звания «Лучший участник финала» удостоены Наталья Купцова (ГБУ «Самарский зоологический парк») и Людмила Мартыненко (Самарская городская больница № 7).

В специальных номинациях победу одержали:

- «Лучшее прохождение теста» — Дарья Дондукова, специалист по закупкам ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

- «Лучшее решение практического модуля» — Мария Шульгина, заведующий сектором планирования и размещения муниципального заказа Департамента культуры и молодёжной политики Администрации г. о. Самара;

- «Лучшая законодательная инициатива» — Сергей Ларькин, консультант управления контрактной службы МКУ г. о. Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения».

Также были вручены награды в номинациях «Лучшая команда», «Лучший эксперт команды» и «Приз зрительских симпатий».

Организаторы конкурса отметили, что проведение подобных состязаний позволяет быть уверенными в том, что сфера государственных и муниципальных закупок находится в надежных руках высокопрофессиональных специалистов, готовых к работе в реалиях современного времени.

Фото - комитет по организации торгов Самарской области