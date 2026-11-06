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«Самарское долголетие» помогает пенсионерам

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В прошлом году в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева стартовала программа «Самарское долголетие».

В прошлом году в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева стартовала программа «Самарское долголетие». В рамках программы люди возраста 55+ бесплатно занимаются творчеством и физической активностью, прокачивают когнитивные навыки, посещают новые места и находят друзей. К программе уже присоединились более 295 тысяч человек.
Одна из участниц - 73-летняя Светлана Томилова из Самары. Большую часть жизни она посвятила нефтяной промышленности, работала сейсморазведчиком-взрывником, затем сборщиком в аптечной сети, контролёром в городской филармонии и сотрудником Геолого-минералогического музея Самарского технического университета. Когда началась пандемия, Томилова уволилась из СамГТУ и больше нигде не работала. Но знала, что с ней «ещё обязательно случится что-то хорошее».
«Пришла в октябрьское подразделение самарского Комплексного центра социального обслуживания по поводу путёвки в санаторий и увидела, что внутри работает центр «Самарское долголетие». Спросила, можно ли присоединиться», -рассказывает пенсионерка. С тех пор Томилова посещает центр практически каждый день: поёт, рисует, мастерит поделки, танцует. Но главная отдушина - игра на гитаре. «Начала давно, но всегда стеснялась. Благодаря поддержке преподавателей и посетителей центра переборола страх выступлений. Мы периодически устраиваем концерты. В нынешнем году даже организовали Грушинский фестиваль в миниатюре: сымитировали костёр, пригласили зрителей и спели 12 песен», - делится она.
По словам Томиловой, участники «Самарского долголетия» - очень приятные и деятельные люди: пишут сценарии, сочиняют стихи, поддерживают друг друга. «От центра мы часто ходим на экскурсии. После каждой из них, по традиции, идём в пиццерию: едим и болтаем. А иногда ходим друг к другу в гости. В целом жизнь круто изменилась. Вопреки популярному мнению о том, что пенсия - это скука и одиночество, оказалось: в нашем возрасте можно и дружить, и любить, и развиваться», - подчёркивает она.
Заведующая отделением социальной реабилитации пожилых и инвалидов КЦСОН Октябрьского района Елена Селезнева отмечает: помимо творческой деятельности и культурно-досуговых мероприятий, участникам «Самарского долголетия» предлагают занятия по улучшению памяти, внимания и логического мышления, курсы финансовой, компьютерной и мобильной грамотности. «Человек может прийти и выбрать, что ему интересно, а может посещать всё сразу. Видим, какое значение центр имеет для посетителей, и часто идём им навстречу», - поясняет она.
Все услуги предоставляются бесплатно. Узнать об участии можно на сайте gc-semya.ru в разделе «Самарское долголетие», присоединиться - в Комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства.

 

Фото – КЦСОН Самарского округа

Теги: Самара

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