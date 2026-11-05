В Исаклинском районе столкнулись ГАЗ-33023 и ДАФ

В Исаклинском районе 4 ноября в 18:05 водитель автомобиля ГАЗ- 33023 – мужчина 1979 г.р., на 1157 км автодороги М-5 «Урал - Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск», не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, следовавшим в попутном направлении, под управлением мужчины 2002 г.р. В последующем автомобиль ГАЗ-33023 выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ДАФ, под управлением водителя 1963 г.р. Пострадавшие водители автомобилей ГАЗ-33023 и ДАФ госпитализированы.