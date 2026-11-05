В Самаре начался капитальный ремонт 19-метровой подпорной стены на улице Владимирской, 40. Работы стартовали 22 октября по поручению главы города Иван Носков. На ремонт из городского бюджета выделили около 4 млн рублей.

«Восстановление подпорных стен — вопрос не только благоустройства и комфорта, но и безопасности жителей домов, расположенных в непосредственной близости от них», — подчеркнул Иван Носков.

Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы и подготовка к устройству свай. В ходе ремонта используют 78 кубометров бетона. Следующим объектом станет подпорная стена в Студенческом переулке.