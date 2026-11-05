В Самарском политехе разработали защитное покрытие, продлевающее срок службы пластика

Студентка Самарского политеха Елизавета Беляева под руководством доцента кафедры «Химия и технология полимерных и композиционных материалов» Александра Гречухина разработала защитный состав для пластмасс, устойчивый к ультрафиолетовому излучению.

Ультрафиолет обладает достаточной энергией, чтобы разрывать химические связи в полимере. Это запускает фотоокислительное разрушение: образуются свободные радикалы, идут цепные реакции с кислородом, разрушаются пластификаторы и красители. В результате пластик теряет прочность и гибкость, становится хрупким, трескается, выцветает, поверхность начинает шелушиться и пылить.

Технология основана на введении в лак, которым покрывают пластик, сбалансированной системы компонентов. Она включает УФ-абсорберы, светостабилизаторы антирадикального действия и отражающие неорганические наполнители, а также вспомогательные добавки — антиоксиданты, термостабилизаторы и диспергаторы. Всё это повышает стойкость материала к солнечному свету и надолго сохраняет эксплуатационные свойства.

«Наш подход отличается системностью: мы не просто добавляем стандартный УФ-стабилизатор, а создаём сбалансированную синергетическую смесь, — рассказывает Елизавета Беляева. — Это нужно, чтобы продлить срок службы изделий из пластмасс, которые находятся вне помещений, на открытом воздухе».

Новый состав подходит для любых пластмассовых предметов, которые эксплуатируются на улице или долго подвергаются воздействию солнечных лучей, например строительные профили и листовые материалы, садовая и уличная инфраструктура, автомобильные и мото-детали. Специалисты провели проверку покрытия на УФ-стойкость в камере ускоренного старения, оценили адгезию, а также протестировали материал на изгиб и растяжение. По итогам испытаний покрытие увеличивает срок эксплуатации изделия на 10–15 лет. Разработчики уже подали заявку на патент.