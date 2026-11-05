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Самарская делегация приняла участие в деловой программе Международной недели «Народы России»

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Самарская делегация приняла участие в деловой программе Международной недели «Народы России»

В День народного единства на Международной неделе «Народы России», которая проходит в Москве, на пленарном заседании выступил Президент России Владимир Путин. Делегация Самарской области приняла участие в деловой программе форума. В центре внимания были вопросы укрепления межнационального согласия.

Основными темами выступления Владимира Путина стали сохранение культурного многообразия страны, роль русского языка и культуры в развитии российской государственности, а также единство народов в защите Отечества. Президент подчеркнул, что разнообразие национальных культур, традиций и обычаев является важным ресурсом развития страны. По его словам, исторические традиции единства народов России сохраняют своё значение и в настоящее время. В качестве примера он привёл участие представителей различных национальностей в специальной военной операции. По словам Владимира Путина, представители более 100 народов России были удостоены высоких государственных наград за проявленные на фронте отвагу и героизм. Глава государства подчеркнул, что совместное выполнение поставленных задач свидетельствует о сохранении традиций взаимной поддержки и сплочённости. «Мощный всепобеждающий дух единства народов России передаётся из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей», - заявил Глава государства.

Этот общий курс на укрепление единства народов России находит отражение и в работе регионов. «Для Самарской области участие в форуме - это возможность представить региональные практики укрепления межнационального согласия, изучить опыт коллег из других субъектов и международных организаций и найти новые подходы к реализации государственной национальной политики дома», - подчеркнула руководитель самарской делегации, заместитель министра внутренней политики региона Мария Купцова.

На форуме обсудили российскую модель управления многообразием, цивилизационный путь России, формирование объективного образа страны за рубежом, а также кадетство, кинокод России и международное волонтёрство. Отдельный блок был посвящён развитию казачества в рамках Всероссийского семинара-совещания «Российское казачество».

«Неделя «Народы России» - это возможность увидеть, как выстраивается межнациональный диалог в масштабе страны. Особенно ценно обменяться практиками с коллегами из других регионов. Наша область - один из самых многонациональных регионов, и накопленный нами опыт работы с национально-культурными объединениями востребован на федеральном уровне. Мы возвращаемся с новыми идеями и партнёрами», - отметила представитель регионального отделения Ассамблеи народов России Мария Потякина.

Самарская делегация также ответила на вопросы Большого этнографического диктанта. Старт XI Международной акции был дан в рамках недели на Всероссийском форуме национального единства. Масштабный просветительский проект знакомит с культурой народов, проживающих в России, и позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. В 2026 году, объявленном Президентом страны Годом единства народов России, участие в диктанте приобретает особое символическое значение.

«Участие в неделе «Народы России» дало возможность увидеть всю палитру подходов к укреплению межнационального согласия - от работы с молодёжью до сохранения казачьих традиций. Особенно ценно было услышать экспертов федерального уровня и обменяться практиками с коллегами из других регионов. Для меня, как участника делегации, это не просто форум, а школа профессионального роста», - поделился директор Дома дружбы народов Самарской области Игорь Буров.

Напомним, что 2 ноября стартовала Международная неделя «Народы России», которая проводится по указу Президента РФ Владимира Путина и приурочена ко Дню народного единства. Ключевая тема недели - «Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности». 2026-й объявлен Годом единства народов России, и неделя «Народы России» стала одним из центральных его событий - она проводится впервые и в дальнейшем будет проходить ежегодно. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в работе форума приняла активное участие самарская делегация, в состав которой вошли представители Дома дружбы народов Самарской области, регионального Центра казачества, регионального отделения Ассамблеи народов России, муниципальных образований.

 

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