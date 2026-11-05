До 9 ноября продолжается прием заявок на участие в региональном конкурсе на соискание премии губернатора Самарской области в области физической культуры и спорта
Номинации 2026 года:
- спортсмен года в олимпийских видах спорта (мужчина, женщина)
- спортсмен года в неолимпийских видах спорта (мужчина, женщина)
- спортсмен года в адаптивном спорте (мужчина, женщина)
- спортсмен - участник специальной военной операции
- тренер года по олимпийским видам спорта
- тренер года по неолимпийским видам спорта
- тренер года по адаптивным видам спорта
- детский тренер года
- тренер года клубов (команд) по месту жительства
- спортивная команда года
- спортивная эпоха (за многие годы работы на благо развития физической культуры и спорта в Самарской области)
- спортивный муниципалитет года
Лучшие спортсмены в номинации «спортсмен - участник специальной военной операции» определяются в 2026 году впервые.
Победители и призеры региональных конкурсов профессионального мастерства поощряются единовременной денежной выплатой и памятной наградной продукцией.
Порядок подачи заявок и участия в конкурсах определен регламентами.