До 9 ноября продолжается прием заявок на участие в региональном конкурсе на соискание премии губернатора Самарской области в области физической культуры и спорта

Номинации 2026 года:

спортсмен года в олимпийских видах спорта (мужчина, женщина)

спортсмен года в неолимпийских видах спорта (мужчина, женщина)

спортсмен года в адаптивном спорте (мужчина, женщина)

спортсмен - участник специальной военной операции

тренер года по олимпийским видам спорта

тренер года по неолимпийским видам спорта

тренер года по адаптивным видам спорта

детский тренер года

тренер года клубов (команд) по месту жительства

спортивная команда года

спортивная эпоха (за многие годы работы на благо развития физической культуры и спорта в Самарской области)

спортивный муниципалитет года

Лучшие спортсмены в номинации «спортсмен - участник специальной военной операции» определяются в 2026 году впервые.

Победители и призеры региональных конкурсов профессионального мастерства поощряются единовременной денежной выплатой и памятной наградной продукцией.

Порядок подачи заявок и участия в конкурсах определен регламентами.