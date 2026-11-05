До 20 ноября самарские школьники могут принять участие во всероссийской акции «Культурная суббота. Национальный костюм: нить, связывающая поколения» в рамках проекта «Культура для школьников».

Участникам доступны два направления: «Творческий подход» — с четырьмя номинациями, посвящёнными национальным костюмам и традициям, и «Культурный тест» — задания Российского этнографического музея: тест с иллюстрациями и кроссворд. На выполнение теста отводится 60 минут, заявки принимаются индивидуально через личный кабинет школьника.