На Солнце образовалась одна из крупнейших корональных дыр года

Одна из крупнейших в 2026 году корональных дыр диаметром около 1 млн км сформировалась на Солнце. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Очень крупная корональная дыра с поперечным размером около миллиона километров наблюдается прямо сейчас на поступающих из космоса снимках Солнца", - говорится в сообщении.

На изображениях корональная дыра выглядит как гигантский темный провал на поверхности звезды. Однако, как поясняют специалисты, такой эффект является оптической иллюзией и не свидетельствует о появлении реальной полости в Солнце. В действительности корональная дыра представляет собой обширную область солнечной атмосферы, в которой значительно снижены температура и плотность плазмы, пишет ТАСС.