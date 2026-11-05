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Россияне планируют потратить на распродажах в ноябре в среднем 8,5 тысячи рублей

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Россияне планируют потратить на распродажах в ноябре в среднем 8,5 тысячи рублей

​​​​​​В России приближается одна из главных распродаж года — Черная пятница. Многие покупатели уже присматриваются к товарам со скидками и планируют предстоящие расходы. Альфа-Деньги выяснили, что россияне собираются приобретать во время ноябрьских распродаж и сколько готовы на это потратить.


Согласно опросу, 60% россиян допускают возможность покупок во время ближайших распродаж, однако большинство из них пока не приняли окончательного решения. Так, 38% респондентов готовы приобрести товары, если найдут интересные предложения. Еще 16% намерены участвовать в распродажах, но пока не определились с покупками. Только 5% уже составили список необходимых товаров. При этом 40% опрошенных не планируют ничего покупать.


Среди тех, кто собирается воспользоваться скидками, наиболее востребованной категорией оказались одежда и обувь — их выбрали 47% участников исследования. На втором месте расположились мебель и товары для дома (20%), на третьем — детские товары и игрушки (16%). Бытовую технику планируют приобрести 12% покупателей, смартфоны, компьютеры и другую электронику — 7%. Еще 3% заинтересованы в косметике и парфюмерии, а 3% — в спортивных товарах.


Большинство покупателей рассчитывают потратить на распродажах не более 10 тыс. рублей. Так, 32% респондентов выделили на покупки от 6 до 10 тыс. рублей, еще 31% — до 5 тыс. рублей. Бюджет от 11 до 15 тыс. рублей предусмотрели 8% опрошенных, а от 16 до 20 тыс. рублей — 17%. Потратить более 20 тыс. рублей готовы 12% участников исследования.


При этом расходы на распродажи заметно различаются в зависимости от города. Самый высокий средний бюджет среди представленных в исследовании городов зафиксирован в Омске — 17,9 тыс. рублей. Далее следуют Красноярск (14,8 тыс. рублей), Набережные Челны (14 тыс. рублей) и Новокузнецк (12,7 тыс. рублей). В Москве покупатели готовы потратить в среднем 9,2 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 11,4 тыс. рублей. Наименьшие суммы назвали жители Владивостока и Махачкалы — по 3 тыс. рублей.
Несмотря на интерес к скидкам, большинство покупателей не привыкли заранее готовиться к распродажам. Так, 65% опрошенных признались, что совершают покупки спонтанно. Еще 15% предварительно определяют максимальную сумму расходов, а 8% отслеживают цены на интересующие товары. Специально откладывают деньги к распродажам 6% респондентов.

Теги: Опрос

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